Mercato Roma, il rinnovo di Zaniolo rimandato a giugno

Nicolò Zaniolo e un futuro che la Roma vuole blindare. Sono aperte le discussioni per il rinnovo del contratto del centrocampista, ma ogni discorso verrà rimandato alla fine della stagione. Come riportato da Sky Sport, la società giallorossa d’accordo con famiglia e giocatore stesso, ha deciso di fissare l’appuntamento decisivo a giugno, sia per motivi burocratici (cioè il prolungamento fino al massimo consentito fino al 30 giugno 2024, con il contratto già in essere in scadenza al limite massimo del 2023), sia perché non si vogliono forzare i tempi.