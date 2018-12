Mercato Roma, il presidente della Spal allontana Lazzari: “I nostri pezzi forti non partono a gennaio”

Manuel Lazzari si è ormai definitivamente consacrato come uno dei migliori esterni del campionato italiano. Il calciatore classe ’93, che in questa stagione ha trovato anche la maglia della Nazionale, è diventato il pezzo pregiato della Serie A nel suo ruolo e tante big hanno messo gli occhi su di lui. Lazio, Napoli e anche Roma lo stanno osservando, ma il presidente della Spal ha precisato sulle voci di un suo addio nel mercato invernale. “I nostri pezzi forti non partono mai a gennaio”, le parole del patron dei ferraresi Simone Colombarini a Radio Crc.