Mercato Roma, il Parma tenta Mirante: il portiere può tornare ai ducali

Porte girevoli in casa Roma. Robin Olsen non ha convinto e sarà probabilmente ceduto alla prima occasione utile, con il sogno giallorosso che si chiama Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari, però, viene valutato almeno 25 milioni di euro. In tutto questo Antonio Mirante ha rappresentato la certezza di questo finale di stagione, subentrato all’estremo difensore svedese facendo grandi cose. Secondo ‘La Gazzetta di Parma’, il portiere quasi 36enne potrebbe comunque lasciare Trigoria: ad aspettarlo c’è proprio il Parma. Mirante avrebbe già dato il suo gradimento al possibile ritorno in Emilia, anche se i ducali aspettano novità sul fronte Buffon. Inoltre c’è in ballo anche il riscatto di Luigi Sepe, protagonista di un’ottima annata in gialloblù. In ogni caso la pista Mirante sembra essersi scaldata nelle ultime ore, con la Roma che potrebbe essere costretta a cambiare addirittura entrambi i portieri.