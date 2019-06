Mercato Roma, il Parma prova a convincere Mirante a tornare

Antonio Mirante è stato sicuramente tra i più positivi nel triste finale di stagione della Roma. Grazie anche alle sue prestazioni la squadra ha ritrovato la solidità difensiva che con Olsen era mancata. Come riporta La Gazzetta di Parma, adesso la sua ex squadra vorrebbe convincerlo a tornare. Mirante ha giocato nel Parma dal 2009 al 2015, lasciando un bel ricordo. Nella capitale ha dimostrato di poter fare ancora bene. Il club giallorosso, dal canto suo, sta cercando un nuovo titolare e con la prospettiva di tornare a fare il secondo, non è escluso che l’ex Bologna possa chiedere la cessione.