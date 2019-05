Mercato Roma, il Milan vola a Londra: in programma l’incontro con Sarri

E’ un periodo di grandi decisioni e cambiamenti in casa Roma. Oltre a De Rossi, infatti, la società deve sciogliere anche il nodo allenatore. Nelle ultime ore sembra essere definitivamente balzato in pole Gian Piero Gasperini, ormai pista molto più che concreta. Il sogno della dirigenza, sponsorizzato da Baldini, era però Maurizio Sarri: il manager toscano del Chelsea con buona probabilità sarà esonerato dai Blues, a prescindere dalla finale di Europa League. Pietra dello scandalo anche l’infortunio di Loftus-Cheek, avvenuto durante una tournée in America che Sarri aveva contestato. In questo scenario si è buttato prepotentemente il Milan: come riporta Sport Mediaset, Ivan Gazidis è volato a Londra (base operativa in Europa di Elliott). In programma ci sarebbe un incontro con Maurizio Sarri nelle prossime ore, dove saranno illustrati i piani per il nuovo progetto dei rossoneri, che punterà molto sui giovani. L’offerta del Milan dovrebbe aggirarsi sui 3 milioni di euro netti a salire.