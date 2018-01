Mercato Roma, il Cagliari fissa il prezzo per Barella: servono 30 milioni

Negli ultimi anni i top club di Serie A hanno rivolto grande attenzione alla crescita dei talenti italiani. Uno dei più promettenti è sicuramente Nicolò Barella, centrocampista classe ’97 del Cagliari per il quale Roma e Inter, ma anche Juve e Napoli, hanno già effettuato dei sondaggi. Come riporta tuttomercatoweb.com, il club sardo però non cederà il suo gioiello a gennaio: l’intenzione è quella di trattenerlo in Sardegna almeno fino a giugno. La richiesta rossoblù è di ben 30 milioni di euro.