Mercato Roma, il Besiktas torna su Gerson

La Roma si prepara anche a riaccogliere i giocatori che in questa stagione hanno militato in prestito. Tra questi ci sono anche Gregoire Defrel, Ezequiel Ponce e Gerson: il francese piace molto al Cagliari, mentre l’argentino viaggia verso lo Spartak Mosca. Per quanto riguarda il brasiliano, invece, potrebbero spalancarsi le porte della Turchia. La Fiorentina, infatti, non lo riscatterà nonostante la buona stagione appena trascorsa. Il centrocampista classe ’97, però, partirà nuovamente e su di lui c’è sempre il Besiktas. Come riporta ‘fotomac.com’, Gerson è ancora sul taccuino della società bianconera: piaceva all’allenatore Senol Gunes (attuale ct turco), ma l’attuale tecnico Abdullah Avci ha confermato le relazioni positive del suo predecessore. Il centrocampista ex Fluminense – che intanto è passato sotto la procura di Federico Pastorello – è stato individuato come potenziale sostituto di Quaresma e Lens, entrambi al passo d’addio con il Besiktas.