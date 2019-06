Nicola Murru ultima idea per la difesa della Roma. Con Kolarov in uscita, il club giallorosso dovrà cercare un sostituto da affiancare a Luca Pellegrini nel ruolo di terzino sinistro. Come riporta Sky Sport, un profilo che piace è quello di Nicola Murru. Per ora si tratta però soltanto di un’idea. Per ogni trattativa si dovranno aspettare le ufficialità di nuovo ds e nuovo tecnico.