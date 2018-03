Mercato Roma, Guerini: “Badelj? Nel 90% dei casi i giocatori fanno quello che dicono gli agenti”

La tragedia che ha colpito il capitano della Fiorentina Davide Astori è ancora viva nel mondo del calcio italiano e i viola ora dovranno raccogliere i cocci per proseguire la stagione. “Se è finito il campionato dipende dall’elaborazione del lutto, che ognuno supera a suo modo. È importante e complicato il lavoro di Pioli e della società in questo momento – le parole di Vincenzo Guerini a RMC Sport -. È facile dire che in nome di Astori si farà un grande campionato ma non è affatto giudicabile poi e ogni cosa che accadrà alla fine deve essere ben accetta. Non dimentichiamo che sono ragazzi ai quali Astori è stato vicino tutti i giorni e improvvisamente è venuto a mancare e chi ha vissuto gli spogliatoi sa cosa significa ed è qualcosa difficile da superare”.

Il club manager della Fiorentina poi parla anche del futuro di Milan Badelj, che ha ereditato la fascia di capitano nonostante il contratto in scadenza: “Dispiace dirlo ma il 90 per cento dei giocatori fa quello che dicono i procuratori. Mi piacerebbe sentire un “faccio a modo mio” perciò non so se accadrà nel caso di Badelj”.