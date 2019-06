Mercato Roma, Guedes in arrivo entro la fine di giugno

Matheus Guedes si prepara a sbarcare a Roma. Già da quest’inverno si parla dell’arrivo del giovane difensore centrale del Santos a Trigoria in estate. Nonostante la rivoluzione in casa giallorossa, e nonostante Monchi avesse pensato di soffiarlo alla Roma per portarlo al suo Siviglia, ora tutte le sue strade portano a Roma: entro la fine del mese il calciatore brasiliano classe 1999 dovrebbe atterrare nella Capitale, per poi essere girato altrove in prestito per permettergli di fare esperienza nel calcio europeo. Una nuova stellina sudamericana è in arrivo.