Mercato Roma, fumata grigia per il rinnovo di Pellegrini: Milan alla finestra

Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma è ancora tutto da scrivere. Come riporta TMW, il club giallorosso e il centrocampista devono ancora trovare un accordo sul rinnovo. L’ennesima fumata grigia per il prolungamento del contratto ha acceso i radar del Milan, con Leonardo che si è subito interessato alla situazione da Pellegrini. La clausola rescissoria continua a fare gola: quindici milioni da pagare subito, quindici da versare l’anno successivo. Sarebbe un’operazione che avrebbe il placet di Gazidis, perché giovane e italiano, e intorte sarebbe un acquisto non pesante per le casse attente al Fair Play Finanziario. Anche Inter e Juventus restano stanno alla finestra.