Mercato Roma, Fonseca guarda in Portogallo: per la difesa piace Domingos Duarte

Tra i reparti che la Roma dovrà necessariamente rinforzare c’è anche la difesa. I giallorossi rischiano di perdere Manolas, ma in ogni caso ci sarà bisogno di qualche acquisto in un reparto che ha mostrato parecchie falle quest’anno. Con Fonseca che ormai deve solo essere ufficializzato, il tecnico portoghese ha già in mente i possibili obiettivi. Uno di questi, secondo calciomercato.com, porta in casa dello Sporting Lisbona. Si tratta di Domingos Duarte, centrale alto 192 cm che nell’ultimo anno è stato in prestito al Deportivo La Coruna, nella Serie B spagnola. Portoghese classe ’95, ha giocato 38 partite segnando anche 4 gol, su di lui gli spagnoli hanno il diritto di riscatto. Il giocatore rienterà allo Sporting, ma non troverà spazio: a Fonseca piace e il costo del cartellino di 5 milioni di euro sarebbe più che accessibile.