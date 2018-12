Mercato, Roma e Inter vogliono Kabak: sul turco clausola da 7,5 milioni

Ozan Kabak è tra i talenti più importanti nella nuova generazione turca. Il classe 2000 del Galatasaray ha già una fila di squadre che lo vorrebbero. Tra queste anche Roma e Inter, pronte a sfidarsi per accaparrarselo. Come riporta tuttomercatoweb, i nerazzurri avrebbero inviato degli scout per visionarlo e sarebbero pronti a pagare la clausola da 7,5 milioni. L’ostacolo più grande per la milanese è lo status da extracomunitario del difensore. Un problema che non avrebbe la Roma, con Monchi pronto ad anticipare tutti per portarlo nella capitale.