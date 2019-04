Sette giornate alla fine del campionato, poi in casa Roma sarà rivoluzione. Tra i tanti nomi sondati dal club giallorosso per la prossima stagione, ora ne spunta uno nuovo: come riporta TMW, la società di Trigoria starebbe pensando a Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell’Empoli classe 1993. La Roma lo ha visionato nelle ultime gare di campionato, ma non è certamente l’unica squadra interessata: anche l’Inter lo ha messo nel mirino.