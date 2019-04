Mercato Roma, Dzeko-West Ham: continua il corteggiamento dei londinesi

Prosegue il pressing della Premier League per Edin Dzeko. Il bosniaco contro l’Udinese si è sbloccato in casa in campionato dopo circa un anno di astinenza casalinga, ma le voci riguardanti il suo futuro lontano dalla Capitale continuano ad essere forti e costanti, soprattutto fuori dai confini italiani. Secondo Sky Sports UK infatti il West Ham avrebbe confermato l’interesse per l’attaccante ex City, che potrebbe ritrovare sulla panchina dei claret&blue l’allenatore con cui vinse la Premier, Manuel Pellegrini. Una trattativa – quella con gli hammers – più volte prospettata dagli esperti di calciomercato, che potrebbe trovare nuovo vigore al termine della stagione di Serie A, sebbene a Trigoria ci sia sempre grande ottimismo e serenità circa il rinnovo di contratto del giocatore, considerato uno dei punti fermi della rosa dei capitolini.