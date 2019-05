Mercato Roma, Dzeko verso l’Inter: a fine campionato la fumata bianca

Il nuovo attaccante dell’Inter, a prescindere dall’addio di Icardi, sarà con tutta probabilità Edin Dzeko: la Roma e i nerazzurri affronteranno il discorso a campionato terminato e dunque a obiettivi definiti. Ma le strade portano dritte a una conclusione positiva dell’affare, perché l’Inter ha già in tasca il gradimento del bosniaco, che considera chiusa la sua storia con la Roma anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2020 e mai vicino al rinnovo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.