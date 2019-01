Mercato, Roma dritta su Dendoncker: Monchi molla Marin

Razvan Marin non è più un obiettivo della Roma. Il miglior talento del calcio romeno è stato seguito a lungo da Monchi, ma il prezzo alto fissato dallo Standard Liegi ha fatto virare il ds verso altri obiettivi. Come scrive il portar romeno Digispor, il nuovo obiettivo per il centrocampo è adesso Leander Dendoncker, in prestito al Wolverhampton dall’Anderlecht. Niente da fare dunque per Marin, che qualche tempo fa aveva dichiarato di ambire al salto di qualità in un campionato migliore rispetto a quello belga.