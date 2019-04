Mercato Roma, dopo Malcom occhi ancora in casa Bordeaux: piace Koundé

Con una stagione ancora da concudere e l’obiettivo Champions da raggiungere, la Roma pensa già alla prossima estate e ai possibili movimenti di calciomercato. A preoccupare sono soprattutto le cessioni, con Manolas che potrebbe andare via grazie alla clausola rescissoria. I giallorossi, intanto, si stanno guardando intorno alla ricerca anche di grandi talenti: secondo L’Equipe, infatti, l’ultimo nome che piace dalle parti di Trigoria è Jules Koundé. Si tratta di un centrale in forza al Bordeaux, classe ’98, che già in questa stagione si è messo in luce con ben 45 presenze in tutte le competizioni. Su di lui ci sono diversi club come Milan, Inter e Lazio ma anche Lione. Il costo del suo cartellino, però, non è a buon mercato: per strapparlo alla Ligue 1 serviranno almeno 25 milioni, dal momento che sono stati già rifiutati 20 milioni. Di certo servirà un grande sforzo, non solo economico: i rapporti tra Roma e Bordeaux, infatti, potrebbero ancora risentire dell’affare Malcom sfumato la scorsa estate.