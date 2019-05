Mercato Roma, derby con la Lazio per lo svizzero Zuber

Nel giorno dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma, i giallorossi continuano a lavorare sul campo ma anche sul mercato. In attesa di conoscere chi sarà il prossimo allenatore, mentre il ds dovrebbe comunque essere Petrachi, gli scout romanisti tengono d’occhio il nome di Steven Zuber. Come riporta tuttomercatoweb.com, i capitolini avrebbero preso informazioni sull’esterno svizzero dopo averlo seguito in questa stagione. Per il classe ’91 dello Stoccarda (ma di proprietà dell’Hoffenheim, con cui ha un contratto in scadenza 2020) potrebbe scatenarsi un derby, visto che anche la Lazio avrebbe effettuato un sondaggio per il calciatore, che piace anche a Nizza e West Ham.