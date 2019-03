Mercato Roma, dall’Olanda: duello con l’Ajax per Marin

La Roma ha messo gli occhi sul centrocampista romeno dello Standard Liegi, Razvan Marin. Secondo quanto riporta voetbalprimeur.nl, sembrerebbe iniziata la concorrenza tra il club giallorosso e l’Ajax per accaparrarsi il classe ’96, ma la bagarre per il momento vedrebbe gli olandesi in vantaggio. Paragonato a Frankie de Jong e Steven Gerrard, fin qui una è stata una buona stagione quella in Jupiler Pro League per il centrocampista che ha collezionato 28 presenze, 5 assist e ben 5 gol. Potrebbe essere lui una delle alternative in mezzo al campo per la Roma del futuro.