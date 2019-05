Mercato Roma, dall’Inghilterra: Tottenham pronto a offrire 40 milioni per Zaniolo

Il Tottenham fa sul serio per Nicolò Zaniolo. Il club inglese, che affronterà il Liverpool nella finale di Champions League, è infatti pronta a mettere sul piatto 40 milioni per portarlo a Londra dalla prossima stagione. Secondo il “Mirror” la società avrebbe in mente un piano di ringiovanimento della rosa che partirebbe proprio dal centrocampista ex Inter, che deve ancora adeguare il suo contratto con la Roma. “Vedo il mio futuro qui, sono ottimista per il rinnovo”, ha detto Nicolò nei giorni scorsi. A fine stagione si incontrerà con la società insieme al suo agente e proverà ad adeguare le cifre del suo attuale accordo. Oltre al talento della Roma il Tottenham ha già in mente altri colpi: uno è Jack Grealish, regista dell’Aston Villa che si giocherà contro il Derby County l’accesso alla Premier.