Mercato Roma, dall’Inghilterra: Sarri vuole chiarezza sul futuro, si deciderà dopo la finale di Europa League

Nonostante gli obiettivi di campionato raggiunto e la conquista della finale di Europa League, l’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri non ha ancora certezze per la prossima stagione. Come riporta Il Times, il tecnico, sul quale ha messo gli occhi anche la Roma, dovrebbe incontrare il presidente Abrhamovic dopo la partita di Baku contro l’Arsenal per fare chiarezza sul suo futuro e su quello del proprio staff. Al momento del suo arrivo a Londra, infatti, Sarri aveva sottoscritto un contratto triennale mentre i suoi collaboratori avevano firmato solamente per un anno.