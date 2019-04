Mercato Roma, dall’Inghilterra: Conte aspetta lo United. Il PSG pensa a Benitez

Che Roma e la Roma stiano corteggiando Antonio Conte, non è più un mistero. Negli ultimi giorni sono aumentate le speranze di vedere sulla panchina dei giallorossi l’ex allenatore di Juventus e Chelsea. Secondo quanto riporta il sito inglese express.co.uk, però, il tecnico starebbe temporeggiando nel prendere una decisione sul proprio futuro per vedere cosa succederà in casa Manchester United. I Red Devils, dopo un’apparente rinascita nel post Mourinho con Solskjaer, sembrano essere in crisi vista la mancanza di risultati continui. La Roma, però, deve fare i conti anche con la concorrenza del PSG che sta pensando a un cambio di allenatore visti i continui fallimenti in Champions. Secondo il tabloid inglese ‘Mirror’, il club francese sta valutando anche il profilo di Rafa Benitez. L’attuale manager del Newcastle potrebbe tornare sulla panchina di un top club, ma soprattutto in caso di accordo con i parigini si eliminirebbe un’avversaria molto pericolosa per la corsa a Conte (e Mourinho).