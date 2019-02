Mercato Roma, dalla Spagna: Monchi sulle tracce di Diego Llorente

Chiuso il calciomercato invernale, i club europei pensano già all’estate. L’ultima indiscrezione sulla Roma arriva direttamente dalla Spagna: secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, i giallorossi sono sulle tracce di Diego Llorente, difensore centrale classe 1993 della Real Sociedad. Monchi lo starebbe monitorando da tempo, ma non è certamente l’unico: anche West Ham, Tottenham e Fulham sono interessate a lui, così come alcuni club della Bundesliga.

Nel mese di gennaio nessuna offerta è pervenuta alla Real Sociedad. La società spagnola è consapevole che in estate arriveranno proposte per il difensore, ma può anche contare su un contratto fino al 2022 e una clausola da 50 milioni. Dall’altra parte c’è anche il Real Madrid, squadra in cui il calciatore è cresciuto e che mantiene un diritto di ‘recompra’ a 25 milioni.