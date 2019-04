Mercato Roma, dalla Germania: piace Kruse del Werder Brema

La Roma si appresta a vivere l’ennesima rivoluzione con l’arrivo del mercato. Tra i nomi in uscita si sono fatti più volte anche quelli di Dzeko e Schick, di conseguenza il club giallorosso sarebbe costretto a investire sul reparto offensivo e come riporta Bild oggi, il nome comparso sui taccuini di Trigoria è quello di Max Kruse. Il capitano del Werder Brema aspetta da settimane il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, ma intanto avrebbe suscitato anche l’interesse della Roma che potrebbe portarlo nella Capitale a parametro zero.