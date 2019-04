Mercato Roma, dalla Germania: “Giallorossi su Stoeger del Dusseldorf”

“Kevin sa fare tutto. Attacca e difende e con lui la squadra è molto più solida”. Parola di Fried helm Funkel, tecnico del Fortuna Dusseldorf che in poco meno di otto mesi ha scoperto il talento di Kevin Stoeger: occhi puntati su di lui non solo in Germania (Bayern e Borussia Dortmund), ma anche in Italia, dove la Roma ha chiesto più di una informazione per il centrocampista.

Secondo il quotidiano tedesco “Express”, i giallorossi sarebbero intenzionati a portare il giocatore a Trigoria nel corso della prossima sessione di mercato. Venticinque anni, soprannominato “il maratoneta”, dotato di un ottimo piede e di una buona visione di gioco (il giornale Kicker ha sottolineato come senza di lui la media punti della squadra passa da 2,3 a 0,7), Stoeger è arrivato a Dusseldorf a parametro zero dopo essersi svincolato dal Bochum: “Mi piace agire davanti alla difesa, in questo modo posso avere a disposizione la visuale di tutto il campo”, ha rivelato il centrocampista, che il mese scorso ha conosciuto la gioia della prima convocazione nella nazionale austriaca, e che per ora non vuole parlare di futuro. “Ho un contratto fino al 2020 e adesso mi godo questo momento. Ho capito cosa voleva da me l’allenatore e nel ruolo di regista sono riuscito a esprimermi al meglio”.