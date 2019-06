Paulo Fonseca non si è ancora insediato nella Roma, ma è facile pensare che uno come Maxime Gonalons, 30 anni da poco compiuti, non farà parte del suo progetto. Come riporta L’Equipe, il giocatore non conosce ancora quale sarà il suo futuro, ma dopo l’esperienza al Siviglia non è da escludere un’avventura in Premier League. L’entourage del giocatore ha avviato i primi contatti con Everton e West Ham, due club che sembrano interessati.