La Roma deve guardare avanti. Devono farlo in particolare Gianluca Petrachi e Paulo Fonseca, nuovo direttore sportivo e allenatore giallorosso. Come riporta il portale brasiliano di Goal.com, al tecnico ex Shakhtar Donetsk piace il difensore Lyanco. Il centrale è di proprietà del Torino, club con il quale non sarà facile trattare proprio per la vicenda-Petrachi, ma gli ultimi mesi si è fatto apprezzare nel Bologna di Mihajlovic.