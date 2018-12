Rodrigo Caio, difensore del San Paolo, piace a molti in club. Tra questi anche Roma e Milan. come riporta il portale esporte.uol.com.br, l’agente del centrale è in Europa per discutere le tante proposte arrivate. Per il momento non sono ancora pervenute quelle dei giallorossi e dei rossoneri che restano comunque alla finestra per un’eventuale occasione di mercato già nella sessione di gennaio con il cartellino che viene valutato circa 18 milioni di euro.