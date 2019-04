Mercato Roma, da Boston conferme su Massara. E’ duello Campos-Petrachi

Il summit di Boston avrebbe dato responso positivo per il futuro di Frederic Massara. Stando a quanto riporta il portale specializzato tuttomercatoweb.com proprio l’attuale diesse della Roma verrebbe confermato, in attesa di capire quale altra figura affiancargli all’interno dei quadri dirigenziali giallorossi per quanto riguarda l’area tecnica. Con Petrachi in attesa e la pista Campos sempre incerta soprattutto in seguito alle parole del presidente del Lione Lopez, Massara, che rientrerà oggi dagli states, diverrebbe l’anello di congiunzione tra dirigenza e campo, mantenendo però saldamente il ruolo di capo della sezione scouting.