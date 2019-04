Alessio Cragno è la prima scelta per la porta della Roma. A riportarlo è Nicolò Schira, giornalista, che tramite un post sul proprio profilo Twitter ha confermato che continuano i contatti tra i giallorossi e l’entourage del giocatore. Dopo la stagione non del tutto convincente da parte di Olsen, con conseguente bocciatura, il portiere del Cagliari potrebbe essere uno dei primi candidati per rafforzare la rosa nella prossima stagione.