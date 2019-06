Mercato Roma, Corini: “Per Tonali sarebbe importante restare a Brescia, ma è già maturo”

Sandro Tonali sarà uno dei pezzi pregiati del calcio italiano, con le big in fila per strapparlo al Brescia. Monchi era rimasto stregato dal classe 2000, che è già entrato nel giro della Nazionale maggiore (parteciperà all’Europeo Under 21). Ora l’interesse sembra essersi un po’ raffreddato, ma i giallorossi lo hanno seguito a lungo: “Un anno di Serie A nel club che lo ha visto crescere e migliorare potrebbe essere importante per lui“, l’augurio di Eugenio Corini. Il tecnico del neopromosso Brescia, intervenuto a Sky Sport, continua: “Questo ragazzo ha qualità veramente straordinarie, è stato convocato in Nazionale A, farà gli Europei Under 21, ha 19 anni, ma mi ha stupito per la sua maturità, ha dimostrato continuità offrendo prestazioni importanti, ha ampi margini di miglioramento come è giusto che sia vista l’età, ma è già un giocatore pronto e completo”.