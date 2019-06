Mercato Roma, c’è lo svincolato Rondon per l’attacco

Sacrificare Dzeko per valorizzare e provare a lanciare definitivamente Patrick Schick. Nel piano d’attacco della Roma del futuro ipotizzato dal sito specializzato calciomercato.com, rientrerebbe a proposito Salomon Rondon, attaccante svincolato su cui i giallorossi potrebbero puntare soprattutto in qualità di rincalzo del ceco, assicurando a quest’ultimo un ruolo di primissimo piano. Il venezuelano era stato già trattato in passato dalla società giallorossa, proprio durante l’estate che alla fine portò Edin Dzeko nella Capitale, e sarebbe un affare low cost visto che attualmente è svincolato.