Mercato Roma, l’Arsenal vigile sul futuro di Bennacer

E’ il portale specializzato le10sport.com a mettere in guardia la Roma sulla concorrenza serrata dell’Arsenal per il talento dell’Empoli Bennacer. Da tempo i giallorossi, come il Napoli , sono sul ragazzo, individuato come uno dei giovani di prospettiva più importanti della Serie A. All’orizzonte ci sarebbe l’insidia rappresentata dai Gunners: gli inglesi infatti potrebbero far valere la clausola di recompra inserita nel contratto in occasione dell’accordo con l’Empoli nel 2017. Qualora Unai Emery decidesse di riportare quindi il ragazzo a Londra, l’Arsenal avrebbe la concorrenza azzerata e la trattativa completamente in discesa, beffando sia i capitolini sia i partenopei.