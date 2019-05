Mercato Roma, Carli: “Su Barella due italiane”. Il centrocampista: “Inter? Non so niente”

Nicolò Barella resta uno dei talenti italiani più forti della sua generazione. Il centrocampista del Cagliari è uno dei pezzi pregiati del nostro calcio, già importante anche per la Nazionale di Mancini. Il classe ’97 è destinato a lasciare la Sardegna, con l’Inter che sembra da tempo la pretendente più seria e più vicina a lui: “Io non ne so niente – glissa Barella ai microfoni di ‘Radiolina’ -. Inghilterra? Al momento è il calcio più bello, probabilmente le due finali europee conteranno ben quattro squadre inglesi. Ci sono tre partite e voglio farle al massimo. Poi ci siederemo con il presidente e il mio agente per valutare il futuro migliore per me e per il Cagliari”.

Del suo futuro ha parlato anche il ds dei sardi Marcello Carli: “Tenerlo anche il prossimo anno sarebbe un sogno, ma non so se realizzabile. Ci sono due squadre italiane che lo vogliono – ha detto a gianlucadimarzio.com -. L’anno scorso abbiamo rifiutato tante offerte, come quella dell’Atletico Madrid in estate. Ad oggi però non so davvero se rimarrà o meno. La sicurezza di tenerlo non c’è, mentre a gennaio non abbiamo preso in considerazione nessuna ipotesi. Certamente, se dovesse partire, lo dovremo rimpiazzare”.