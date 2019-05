Mercato Roma, Campos lontano: il Milan ci pensa

Sembrava già un’ipotesi tramontata, ma i risvolti delle ultime ore di mercato potrebbero mettere la definitiva parola fine alla storia tra la Roma e Campos. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il portoghese infatti sarebbe entrato nel mirino del Milan, che avrebbe pensato proprio a lui per un ruolo nella dirigenza rossonera del futuro. A quel punto sarebbe in bilico la posizione del brasiliano Leonardo, protagonista di un mercato estivo che non ha mostrato sul campo quanto sperato. L’attuale diesse del Lille potrebbe essere attratto dall’avventura milanese, sebbene abbia appena rinnovato il suo contratto con la squadra francese.