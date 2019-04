Mercato Roma, Campos in pole: il portoghese sponsorizza Neres e Mendes

La Roma è ancora alla ricerca del suo prossimo direttore sportivo. Nelle ultime ore il nome principale per la successione di Monchi è quello di Luis Campos, uomo mercato del Lille. Il portoghese in giallorosso si porterebbe dietro anche qualche obiettivo: come riporta goal.com, il primo è quello di David Neres. Il brasiliano dell’Ajax è uno dei giocatori più chiacchierati del momento grazie al fantastico gol messo a segno ieri sera contro la Juventus. È un vecchio pallino dei giallorossi, ma a rendere molto complicata la situazione è la forte concorrenza che ha fatto schizzare il costo del suo cartellino fino a 70 milioni. Un altro pupillo di Campos è Thiago Mendes, centrocampista del Lille portato in Ligue 1 proprio dal ds portoghese: il brasiliano ha un prezzo decisamente più accessibile e in queste stagioni è in crescita continua.