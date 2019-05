Mercato Roma, Battistini (ag Cragno): “La sua partenza non è scontata”

Graziano Battistini, procuratore del portiere del Cagliari Alessio Cragno, è intervenuto ai microfoni dell’emittente napoletana Radio Marte, durante la trasmissione Si gonfia la rete, per rispondere soprattutto alle domande riguardanti il futuro del suo assistito. Tra le questioni più importanti l’interesse della Roma per il giovane talento dei sardi. Queste le parole dell’agente:

“La sua partenza non è scontata, anzi di reale al momento c’è solo il fatto che il ragazzo è orgoglioso di essere il portiere del Cagliari. Poi, quando arriverà l’estate, saranno valutate diverse situazioni, ma ad oggi, l’unica cosa che si può dire è che Cragno ha un contratto lungo col Cagliari e il club sa di avere in organico un portiere di grande livello. Alessio è un portiere apprezzato perché ha dimostrato sul campo di essere uno dei più forti in circolazione per cui è anche naturale che addetti ai lavori lo stimino, anche ai massimi livelli“.