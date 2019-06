Denis Vavro è un obiettivo della Roma per rinforzare la difesa. Il difensore del Copenhagen, ex compagno di Robin Olsen, è tra i centrali seguiti per sostituire Kostas Manolas, vicino all’addio. Come riporta Sport.sk, sul giocatore slovacco ci sarebbero anche l’Atalanta e la Sampdoria. Il suo valore si aggira sui 12 milioni di euro. Il classe ’96 è entrato da poco nel giro della nazionale maggiore slovacca, collezionando due presenze e un gol.