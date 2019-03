Sandro, centrocampista brasiliano arrivato all’Udinese nelle ultime ore di mercato della sessione invernale dal Genoa, piaceva moltissimo a Pradè, direttore tecnico del club friulano. Come riporta Il Messaggero Veneto, il dirigente bianconero lo voleva portare a Roma già durante la sua esperienza nella Capitale come diesse. Era l’estate del 2010 quando lo incontrò per portarlo a Trigoria, ma il calciatore aveva l’accordo con il Tottenham per volare a Londra.