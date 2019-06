Mercato, per Massara ipotesi Fiorentina e Bologna

Di questo pomeriggio la notizia ufficiale della risoluzione del contratto tra la Roma e Massara, ma per l’ex diesse giallorosso sono diverse le piste che potrebbero portarlo in nuova società. Come riporta tuttomercatoweb.com, in ballo c’è un possibile ingresso nell’organico della Fiorentina. La sua candidatura è al vaglio della nuova proprietà americana, che dovrà presto scegliere il management. Da non sottovalutare anche il Bologna: gli emiliani potrebbero ripartire proprio da una dirigenza dove Massara prenderebbe in mano tutta la rete degli osservatori.