Luis Muriel resta in Italia. L’attaccante colombiano, impegnato con la sua Nazionale in Coppa America fino alla lesione al collaterale del ginocchio di due notti fa, è infatti vicino all’Atalanta: il club di Gasperini – riporta Tuttomercatoweb – avrebbe raggiunto l’accordo sia con l’entourage del giocatore sia con il Siviglia, società dalla quale era arrivato in prestito alla Fiorentina a gennaio. Muriel era stato accostato anche alla Roma nelle scorse settimane.