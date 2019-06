Mercato, Mattioli (pres. Spal): “Riscatteremo Petagna”

Petagna, quest’anno in prestito alla Spal, ma di proprietà dell’Atalanta, è uno degli attaccanti accostati alla Roma per il dopo Dzeko. L’ottima stagione a Ferrara (16 reti in Serie A) ha acceso su di lui i riflettori di molti club. Il presidente del club emiliano , Walter Mattioli, però, durante la conferenza stampa di presentazione campagna abbonamenti, ha parlato brevemente anche di mercato e del suo centravanti: “Petagna al 30 giugno sarà un giocatore della SPAL”. Dunque è chiara la volontà di riscattarlo, poi cosa succederà dopo è ancora un mistero.