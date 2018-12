Mercato, l’FCSB rifiuta 13 milioni per Dennis Man. Il giocatore: “Turbato ma orgoglioso”

“Se ho una perla, perché devo venderla a buon mercato?”. E non ha tutti i torti il presidente dell’FCSB (ex Steaua Bucarest) Gigi Becali, che ha deciso di rifiutare tutte le offerte arrivate per Dennis Man, aspettando una possibile e probabile asta il prossimo giugno. Roma, Fenerbahce, Manchester United: tante offerte rifiutate, l’ultima – come riporta gsp.ro – qualche ora fa di tredici milioni di euro. “Mi hanno chiamato qualche ora fa dicendomi di accettare questi soldi. Ma io sono sicuro che possono prenderne molti di più: non vendo le mie perle a basso prezzo”.

Sul tema trasferimento è stato interpellato anche il protagonista, Dennis Man: “Sono un po ‘turbato. Alla fine sono ancora un ragazzo, non è facile sentire tutte queste voci di mercato ma cerco sempre di fare il mio lavoro e concentrarmi esclusivamente sul calcio. Certo, mi sento orgoglioso di valere così tanro, significa che sto migliorando e che le cose che faccio vengono apprezzare. Mi sento maturato e ho la testa sulle spalle”.