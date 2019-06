Mercato Roma, l’agente di Florentino frena: “Resta al Benfica”

Florentino Luis è più lontano dalla Roma. Il centrocampista promettente del Benfica è stato accostato nelle ultime ore ai giallorossi: piace tanto a Petrachi ma soprattutto a Fonseca, che vorrebbe farne il regista della squadra. Ma a spegnere le voci ci ha pensato il suo agente: “Resterà al Benfica”, le parole riportate da “Il Tempo”.

In stagione si è alternato tra squadra B e prima squadra, giocando sia in Europa League che in Youth League con il settore giovanile. E dopo il Mondiale Under 20 dal quale il Portogallo è stato eliminato, giurano che sia un predestinato.