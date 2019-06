La Roma mette gli occhi su Kouame. L’attaccante è stato tra i più positivi al Genoa (insieme a Piatek) nella passata stagione. Su di lui c’è da tempo, come noto, il Napoli, che nelle ultime settimane sembra aver mollato un po’ la presa. Come scrive tuttomercatoweb, i giallorossi sono pronti ad approfittarne. Quello di Kouame può essere il profilo adatto nella politica di rinnovamento che Petrachi sta cominciando a mettere in atto.