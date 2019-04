Mercato, la Roma punta Isak per il dopo Dzeko

La Roma guarda all’estero per trovare l’erede di Edin Dzeko. Come riporta calciomercato.it, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Alexander Isak, centravanti svedese di origini eritree che attualmente gioca in Eredivisie con la maglia del Willem II. Il suo cartellino è di proprietà del Borussia Dortmund: lo scorso gennaio il calciatore classe 1999 è approdato in Olanda con la formula del prestito riuscendo a mettere a segno ben 13 gol in altrettante partite. In Svezia c’è già chi lo considera l’erede di Zlatan Ibrahimovic, il suo nome è già finito sul taccuino di diverse big europee: il valore del cartellino di Isak si aggira attorno ai 30 milioni di euro.