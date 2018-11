Mercato, la Roma prova lo sprint per Rugani: Monchi al lavoro per convincere la Juve

La Roma punta Rugani. Il difensore della Juve ha trovato pochissimo spazio nella sua avventura bianconera e mai come, ora dopo essere stato vicino al Chelsea in estate, starebbe pensando di cambiare aria. Il classe ’94 ex Empoli, a maggior ragione dopo lo sfogo del papà, si guarda intorno nonostante una trattativa di rinnovo già imbastita con la Juve. In questo senso, come riporta calciomercato.com, l’entourage ha preso tempo, vuole un progetto in cui sia centrale. Mentre Sarri continua a osservarlo, ad ora a muovere qualche passo sono state Milan e soprattutto Roma. Più di semplici sondaggi anche se un’operazione a gennaio sembra comunque difficile. In particolare i giallorossi starebbero provando a mettere il piede sull’acceleratore alla ricerca di una formula che possa convincere Agnelli e Paratici ad aprire uno spiraglio, magari abbassando anche le pretese economiche.