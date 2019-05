La Roma non perde d’occhio van Aanholt. Il terzino del Crystal Palace era una delle idee per la fascia sinistra per il dopo-Kolarov: a gennaio non se ne fece nulla, ma i giallorossi continuano a monitorare la sua situazione. In pole però c’è il Manchester United, che vuole rinforzare entrambe le fasce di difesa: i Red Devils – secondo il portale del Sun – sarebbero disposti a mettere sul piatto 50 milioni per avere lui e Wan-Bissaka.