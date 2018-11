Mercato, la Roma mette gli occhi su Ongenda

Talent scout sempre in azione per la Roma. Dopo Hagi e Marin i giallorossi mettono gli occhi su un altro talento del campionato romeno. Si tratta di Hervin Ongenda, trequartista classe 1995 esploso nelle giovanili del PSG, per poi perdere la strada che lo stava portando verso il successo. Il francese sta impressionando con la maglia del Botosani, ed è considerato il miglior giocatore del campionato. I giallorossi hanno già inviato i propri osservatori per visionarlo, ma a gennaio potrebbe cambiare casacca e salire di livello restando in Romania. Lo segue da vicino infatti la Steaua Bucarest, e anche Udinese e Spal sono pronte e fare un tentativo.